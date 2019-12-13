Звезда приняла участие в Ютуб-шоу Карена Адамяна 50
вопросов. В частности, Вера Брежнева рассказала о серьезном диагнозе.
Звезда приняла участие в Ютуб-шоу Карена Адамяна "50
вопросов". В частности, Вера Брежнева рассказала о серьезном диагнозе.
Певица вспомнила, как в начале музыкальной
карьеры у нее почти не было денег. Ей приходилось собирать на самое
необходимое. Так, Вера Брежнева рассказала, как копила на операцию по коррекции
зрения.
По словам артистки, когда она
пришла в группу "ВИА Гра", то первое время отсылала деньги семье. А потом работы
стало больше – коллектив стал популярным. "И вот тогда я начала собирать деньги
на операцию, чтобы сделать коррекцию зрения. У меня было плохое зрение, миопия",
– поделилась исполнительница.
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