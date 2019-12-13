Звезда приняла участие в Ютуб-шоу Карена Адамяна 50 вопросов. В частности, Вера Брежнева рассказала о серьезном диагнозе.

Звезда приняла участие в Ютуб-шоу Карена Адамяна "50вопросов". В частности, Вера Брежнева рассказала о серьезном диагнозе.Певица вспомнила, как в начале музыкальнойкарьеры у нее почти не было денег. Ей приходилось собирать на самоенеобходимое. Так, Вера Брежнева рассказала, как копила на операцию по коррекциизрения.По словам артистки, когда онапришла в группу "ВИА Гра", то первое время отсылала деньги семье. А потом работыстало больше – коллектив стал популярным. "И вот тогда я начала собирать деньгина операцию, чтобы сделать коррекцию зрения. У меня было плохое зрение, миопия",– поделилась исполнительница.Материал дополняется