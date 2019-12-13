В приеме приняла участие председатель общественного совета при региональном УМВД.

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации В.В. Путина ежегодно в День Конституции проводится Общероссийский день приема граждан.В УМВД России по Владимирской области личный прием граждан провел начальник Управления генерал-майор полиции Василий Кукушкин.На приеме в установленном порядке присутствовала председатель общественного совета при региональном УМВД Татьяна Сидорова.В этот день с обращениями в УМВД обратились 18 человек. Граждане озвучили проблемные вопросы, относящиеся к деятельности различных подразделений полиции, а также внесли предложения по совершенствованию деятельности органов внутренних дел.На ряд устных обращений были даны ответы непосредственно в ходе приема. По вопросам, требующим проведения проверок, Василием Кукушкиным даны конкретные поручения руководителям подразделений по линиям их ответственности о проведении необходимых мероприятий.Обращения, поданные гражданами во время личного приема руководителю регионального Управления МВД, зарегистрированы в установленном законом порядке.