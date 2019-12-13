Лавры Алексея Панина не дают покоя многим российским знаменитостям. Александру Медведеву, более известному под псевдонимом Шура, предложили вести секс-курсы.

Лавры Алексея Панина не дают покоя многим российским знаменитостям.Александру Медведеву, более известному под псевдонимом Шура, предложили вестисекс-курсы.Один из самых ярких певцов 90-х, Шура, участвовал всъемках ютуб-шоу "Бар в большом городе" в качестве звездного гостя. Вместе сним в выпуске появился телеведущий Михаил Шац и популярный секс-блогер ТатьянаМингалимова.Шац признался, что не мог не появиться в очередном выпуске.Он очень хотел встретиться с человеком, который много знает об интиме. "Секс-блогерпришел, как же я могу пропустить такое", – сказал Шац имея в виду Мингалимову.Неожиданно Татьяна "перевела стрелки" на Шуру, мол, это он экспертпо части интима. Певец не растерялся и принялся изображать гуру плотских утех. Онс удовольствием поведал о том, чему учит на уроках по секс-искусству."Начинаем с банана, как обычно. Заканчиваем ананасом. Всекак-то по фруктам", – рассмешил всех на съемочной площадке .Ведущая шоу ИринаЧеснокова отметила, что на занятиях у вокалиста можно за одно занятие перейти отмаленьких размеров к большим. Михаил Шац, поддерживая беседу, придумал названиефакультативу : "Банальные курсы Александра Владимировича".Отметим, что шутить на тему удовлетворения страсти необычнымипредметами вошло в моду после появления в Сети откровенного видео с актером АлексеемПаниным. В кадре похотливую звезду ублажает очаровательная женская ножка. Несмотряна то, что всплывший в Интернете секс-ролик давно не первый в биографииартиста, он вызвал небывалый общественный резонанс. Возможно, именно Панин вдохновил Шуру на мысли об интиме с использованием фруктов.