Лавры Алексея Панина не дают покоя многим российским знаменитостям.
Александру Медведеву, более известному под псевдонимом Шура, предложили вести
секс-курсы.
Лавры Алексея Панина не дают покоя многим российским знаменитостям.
Александру Медведеву, более известному под псевдонимом Шура, предложили вести
секс-курсы.
Один из самых ярких певцов 90-х, Шура, участвовал в
съемках ютуб-шоу "Бар в большом городе" в качестве звездного гостя. Вместе с
ним в выпуске появился телеведущий Михаил Шац и популярный секс-блогер Татьяна
Мингалимова.
Шац признался, что не мог не появиться в очередном выпуске.
Он очень хотел встретиться с человеком, который много знает об интиме. "Секс-блогер
пришел, как же я могу пропустить такое", – сказал Шац имея в виду Мингалимову.
Неожиданно Татьяна "перевела стрелки" на Шуру, мол, это он эксперт
по части интима. Певец не растерялся и принялся изображать гуру плотских утех. Он
с удовольствием поведал о том, чему учит на уроках по секс-искусству.
"Начинаем с банана, как обычно. Заканчиваем ананасом. Все
как-то по фруктам", – рассмешил всех на съемочной площадке .
Ведущая шоу Ирина
Чеснокова отметила, что на занятиях у вокалиста можно за одно занятие перейти от
маленьких размеров к большим. Михаил Шац, поддерживая беседу, придумал название
факультативу : "Банальные курсы Александра Владимировича".
Отметим, что шутить на тему удовлетворения страсти необычными
предметами вошло в моду после появления в Сети откровенного видео с актером Алексеем
Паниным. В кадре похотливую звезду ублажает очаровательная женская ножка. Несмотря
на то, что всплывший в Интернете секс-ролик давно не первый в биографии
артиста, он вызвал небывалый общественный резонанс. Возможно, именно Панин вдохновил Шуру на мысли об интиме с использованием фруктов.