Общероссийская общественная организация Зеленый патруль и Союз Национальный экологический корпус опубликовалиНациональный экологический рейтинг регионов России. В него вошли не ..

Общероссийская общественная организация "Зеленый патруль" и Союз "Национальный экологический корпус" опубликовали"Национальный экологический рейтинг регионов России". В него вошли не только края и области, но и города федерального значения, сообщают .Список возглавила Тамбовская область, а второе и третье места достались Белгородской области и Республике Алтай. За ними следуют Алтайский край, Москва и Магаданская область. Помимо них в топ-10 также вошли Курская область, Санкт-Петербург, Мурманская область и Республика Коми.