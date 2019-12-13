Переговоры лидеров стран нормандской четверки в Париже 9 декабря показали, что помехой, стоящей на пути мирного процесса в Донбассе, является Украина и ее целенаправленная политика. Это, однако, не помешало властям Евросоюза продлить свои антироссийские санкции. В России с сожалением восприняли эту новость, но отметили, что долго продолжаться так не может.

Переговоры лидеров стран нормандской четверки в Париже 9 декабря показали, что помехой, стоящей на пути мирного процесса в Донбассе, является Украина и ее целенаправленная политика. Это, однако, не помешало властям Евросоюза продлить свои антироссийские санкции. В России с сожалением восприняли эту новость, но отметили, что долго продолжаться так не может.Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов обратил внимание на то, что переговоры в нормандском формате окончательно расставили все по своим местам. Благодаря им весь мир смог лично убедиться, кто выступает за мирное урегулирование, а кто "валяет дурака", заметил он.Примечательно, что власти Евросоюза заслушали доклад о прошедшей встрече в Париже во время первого дня своего саммита в Брюсселе. О переговорах перед ними отчитались лидеры Франции и Германии. "Это была возможность обменяться мнениями по ситуации в регионе и принять решение о продлении санкций на шесть месяцев", – цитирует "" главу Евросовета Шарля Мишеля. Окончательно утвердить это решение получится уже в ближайшее время. Ожидается, что на это уйдет не больше двух недель.После соблюдения всех формальностей решение о продлении европейских санкций против России будет опубликовано в Официальном журнале Евросоюза. Затем оно вступит в силу. Нынешние ограничительные меры действуют до 21 января 2020 года."В продлении санкций нет никаких экономических угроз для нашей страны. Эти санкции, наоборот, сплотили и помогли решить ряд экономических вопросов, которые стояли, в том числе, в части импортозамещения", – цитирует депутата Госдумы от Крыма Михаила Шеремета. Однако сам факт попытки надавить на Россию вызывает сожаление."Это не красит наших европейских партнеров", – констатировал парламентарий.Александр Молохов, в свою очередь, заметил, что ограничительные меры принимаются по привычке, поскольку никаких объективных причин для этого не существует. Более того, подобный подход противоречит как экономическим, так и обновленным политическим интересам Европы. "Вызывает лишь сожаление, что сила антироссийской инерции столь велика, что лидеры стран Евросоюза не могут ее остановить", – цитирует РИА Новости главу рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России.Он также выразил надежду, что долгое время подобная ситуация продолжаться не может и конец европейских санкций против России наступит уже в 2020 или 2021 году. "Будем надеяться на то, что это продление состоится в последний, в крайнем случае, предпоследний раз", – заключил Александр Молохов.