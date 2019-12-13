Правительство Алексея Гончарука, по всей видимости, не оправдало ожиданий украинцев. Его рейтинги падают на протяжении нескольких месяцев. На этом фоне сделано заявление о новом главе правительстве. Речь идет об одном из влиятельных министров.

Правительство Алексея Гончарука, по всей видимости, не оправдало ожиданий украинцев. Его рейтинги падают на протяжении нескольких месяцев. На этом фоне сделано заявление о новом главе правительстве. Речь идет об одном из влиятельных министров.Нового премьер-министра Украина получит в ближайшие полторамесяца. Максимум до февраля Алексей Гончарук покинет должность главы кабмина.Об этом сообщил бывший депутат Верховной рады Олег Царев.Кто сменит непопулярного премьер-министра? Ранее ходилислухи, что на эту должность претендует связанный с олигархом Игорем Коломойскимюрист Андрей Богдан. В настоящее время адвокат возглавляет офис президентаВладимира Зеленского.Но в борьбу за премьерское кресло вступил глава МВД АрсенАваков. Примечательно, что эту должность он занимал еще во времена ПетраПорошенко. Смена власти в стране позиции Авакова не пошатнула, наоборот, увлиятельного чиновника появились новые возможности."Буквально сейчас в Киеве проходят очень интенсивныепереговоры о том, чтобы до февраля премьером был Аваков", – передает словаЦарева портал "ПолитНавигатор".По словам экс-парламентария, министр внутренних дел ведетдвойную игру. Одной рукой он давит на президента с помощью подручных радикалов,а другой – отгоняет их от президента, зарабатывая политические очки."Зеленский очень им доволен, и действительно сейчас идет речь о том, чтоон будет премьер-министром, и Коломойский тоже работает в этом направлении", -отметил бывший депутат.Конкуренцию амбициозному министру может составить глава"Батькивщины" Юлия Тимошенко. Слухи о ее втором премьерстве ходилиеще во времена президентских выборов. Якобы ей обещали кресло за поддержкускандального законопроекта о приватизации земли.