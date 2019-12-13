Правительство Алексея Гончарука, по всей видимости, не оправдало ожиданий украинцев. Его рейтинги падают на протяжении нескольких месяцев. На этом фоне сделано заявление о новом главе правительстве. Речь идет об одном из влиятельных министров.
Правительство Алексея Гончарука, по всей видимости, не оправдало ожиданий украинцев. Его рейтинги падают на протяжении нескольких месяцев. На этом фоне сделано заявление о новом главе правительстве. Речь идет об одном из влиятельных министров.
Нового премьер-министра Украина получит в ближайшие полтора
месяца. Максимум до февраля Алексей Гончарук покинет должность главы кабмина.
Об этом сообщил бывший депутат Верховной рады Олег Царев.
Кто сменит непопулярного премьер-министра? Ранее ходили
слухи, что на эту должность претендует связанный с олигархом Игорем Коломойским
юрист Андрей Богдан. В настоящее время адвокат возглавляет офис президента
Владимира Зеленского.
Но в борьбу за премьерское кресло вступил глава МВД Арсен
Аваков. Примечательно, что эту должность он занимал еще во времена Петра
Порошенко. Смена власти в стране позиции Авакова не пошатнула, наоборот, у
влиятельного чиновника появились новые возможности.
"Буквально сейчас в Киеве проходят очень интенсивные
переговоры о том, чтобы до февраля премьером был Аваков", – передает слова
Царева портал "ПолитНавигатор".
По словам экс-парламентария, министр внутренних дел ведет
двойную игру. Одной рукой он давит на президента с помощью подручных радикалов,
а другой – отгоняет их от президента, зарабатывая политические очки.
"Зеленский очень им доволен, и действительно сейчас идет речь о том, что
он будет премьер-министром, и Коломойский тоже работает в этом направлении", -
отметил бывший депутат.
Конкуренцию амбициозному министру может составить глава
"Батькивщины" Юлия Тимошенко. Слухи о ее втором премьерстве ходили
еще во времена президентских выборов. Якобы ей обещали кресло за поддержку
скандального законопроекта о приватизации земли.