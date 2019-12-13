Банк России принял решение об отзыве лицензий на осуществление банковских операций у Кранбанка (Иваново) и у петербургского Невского народного банка (ПАО Невский банк).

Банк России принял решение об отзыве лицензий на осуществление банковских операций у "Кранбанка" (Иваново) и у петербургского Невского народного банка (ПАО "Невский банк"), говорится в сообщении ЦБ.Банки допускали нарушения нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кредитные организации представляли в уполномоченный орган некорректную информацию по операциям, подлежащим обязательному контролю.В сообщении регулятора также говорится, что банки проводили операции, имеющие признаки вывода активов и занижали величину необходимых к формированию резервов на возможные потери.На 1 декабря текущего года по величине активов Кранбанк занимал 204-е место в банковской системе РФ.Невский народный банк является участником системы страхования вкладов. На 1 декабря занимал 317-е место в российской банковской системе.