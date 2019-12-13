Несмотря на свой возраст – 42 года – ведущая шоу Дом-2 Ольга Орлова продолжает восхищать россиян. В этот раз она поделилась снимком на яхте.

Несмотря на свой возраст – 42 года – ведущая шоу "Дом-2" Ольга Орлова продолжает восхищать россиян. В этот раз она поделилась снимком на яхте.Купаясь в лучах яркого солнца, знаменитость показала себя во всей красе. На ней синий купальник-бикини, контрастирующий с загорелой кожей. Образ дополняют развевающиеся не ветру волосы и стильные солнцезащитные очки. Женщина позирует за штурвалом белоснежной яхты, явно наслаждаясь красотами локации."Доброе утро! P. S. Это когда ты уже в Москве, но осталась куча фоток с моря)))" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.), – написала Орлова на своей странице в социальной сети "Инстаграм". Текст она сопроводила забавными эмоджи в виде солнышка и извиняющейся мордашки.В свою очередь поклонники пришли в восторг от такого теплого снимка. Многие заметили, что несмотря на свой возраст, звезда отечественных голубых экранов выглядит просто роскошно. Пользователи сполна оценили фигуру знаменитости. За сутки публикация набрала более 28 тысяч лайков, а уж комплиментов в комментариях и вовсе не счесть."Олечка– дюймовочка!!!❤❤❤Без лишних слов– красотка!" ,"Какая фигура! Куколка!", "Купальник, фигура 👍", "Прекрасна 😍😍😍😍😍💙💙💙💙💙💙💙💙💙", "Такая красавица!!!!❤️❤️❤️❤️", "Где взять такую талию?)))🔥🔥🔥 Фигура выше всех похвал💣💣💣💥💥💥👍👍👍", "😍Фигура👌👍 это когда внешне и внутренне женщина просто вау 🙌😍💃🌹", – высказались комментаторы.11 Дек 2019 в 10:45 PST