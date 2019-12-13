Стало
известно о возвращении звезды 90-х на эстраду. Андрей Губин готовит
несколько творческих сюрпризов.
Стало
известно о возвращении звезды 90-х на эстраду. Андрей Губин готовит
несколько творческих сюрпризов.
Из-за серьезного диагноза (левосторонняя прозопалгия лица) артисту
было сложно работать, и поклонники уже не надеялись увидеть своего кумира на
сцене. Однако несколько дней назад продюсер Тарас Ващишин опубликовал фото
с Андреем Губиным в студии и сообщил сенсационное известие.
"У меня хорошие новости для огромной армии поклонников Андрея.
Теперь я чувствую: он вернется", – рассказал друг исполнителя. Оказалось,
артист действительно готовит несколько подарков своим фанатам.
"У Андрея все хорошо. Мы сейчас творим. К сожалению, не могу назвать
точные сроки его возвращения, но оно состоится", – цитирует саундпродюсера За время отсутствия у Андрея Губина
скопилось много стихов, которые могут превратиться в хиты. "Должно быть все: и
песни, и тур, но пока это все, что я могу рассказать", – поделился Ващишин.
Напомним, что даже уйдя из-за тяжелой болезни со сцены в тень,
Андрей Губин продолжал заниматься музыкой. Певец сочинял песни для Жанны Фриске
и Юлии Беретты. В личной же жизни его преследовали неудачи. Ранее в эфире
программы "Секрет на миллион" телеканала НТВ он признавался, что встречается с
девушкой, но их отношения нельзя назвать стабильными.