Стало известно о возвращении звезды 90-х на эстраду. Андрей Губин готовит несколько творческих сюрпризов.

Сталоизвестно о возвращении звезды 90-х на эстраду. Андрей Губин готовитнесколько творческих сюрпризов.Из-за серьезного диагноза (левосторонняя прозопалгия лица) артистубыло сложно работать, и поклонники уже не надеялись увидеть своего кумира насцене. Однако несколько дней назад продюсер Тарас Ващишин опубликовал фотос Андреем Губиным в студии и сообщил сенсационное известие."У меня хорошие новости для огромной армии поклонников Андрея.Теперь я чувствую: он вернется", – рассказал друг исполнителя. Оказалось,артист действительно готовит несколько подарков своим фанатам."У Андрея все хорошо. Мы сейчас творим. К сожалению, не могу назватьточные сроки его возвращения, но оно состоится", – цитирует саундпродюсера За время отсутствия у Андрея Губинаскопилось много стихов, которые могут превратиться в хиты. "Должно быть все: ипесни, и тур, но пока это все, что я могу рассказать", – поделился Ващишин.Напомним, что даже уйдя из-за тяжелой болезни со сцены в тень,Андрей Губин продолжал заниматься музыкой. Певец сочинял песни для Жанны Фрискеи Юлии Беретты. В личной же жизни его преследовали неудачи. Ранее в эфирепрограммы "Секрет на миллион" телеканала НТВ он признавался, что встречается сдевушкой, но их отношения нельзя назвать стабильными.