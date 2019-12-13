Молодые люди сообщили, что у подъезда одного из домов на Валовой улице их окликнули неизвестные и, угрожая применением силы, похитили принадлежащие им мобильные телефоны...

Сотрудники Отдела уголовного розыска УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве задержали 29-летнего приезжего мужчину, подозреваемого в грабеже.В полицию обратились двое граждан. Молодые люди сообщили, что у подъезда одного из домов на Валовой улице их окликнули неизвестные и, угрожая применением силы, похитили принадлежащие им мобильные телефоны, после чего скрылись.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Сиреневом бульваре задержали одного из подозреваемых. У злоумышленника изъят один из похищенных телефонов.Следствием ОМВД России по району Замоскворечье возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Полицейские установили причастность задержанного мужчины еще к двум эпизодам аналогичной противоправной деятельности.В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление и задержание возможных соучастников задержанного.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60