Злоумышленник, делая вид, что рассматривает мобильные телефоны, неожиданно разбил стекло витрины и, схватив несколько гаджетов, скрылся...

«Сотрудники уголовного розыска ОУР УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с оперативниками УУР ГУ МВД России по г. Москве и ОМВД России по Можайскому району г. Москвы задержали подозреваемого в грабежах из салонов сотовой связи», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В территориальный отдел полиции обратилась директор салона сотовой связи, расположенного на Можайском шоссе. Она сообщила о том, что в салон зашел неизвестный и стал рассматривать мобильные телефоны. Неожиданно мужчина разбил стекло витрины и, схватив несколько гаджетов, скрылся.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 38-летний мужчина.Сотрудники полиции установили, что аналогичное противоправное деяние задержанный совершил и в салоне сотовой связи на Ельнинской улице. Злоумышленник зашел в салон сотовой связи, неожиданно выхватил из рук продавца мобильный телефон, после чего скрылся.По данным фактам дознавателями ОМВД России по Можайскому району г. Москвы и ОМВД России по району Кунцево г. Москвы возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление возможных дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93