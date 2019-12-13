В Сети активно обсуждают высказывание певицы Веры Брежневой на счет того, что она не является украинской исполнительницей. В беседе с интервьюером Кареном Адамяном артистка оправдалась за свои слова.

В Сети активно обсуждают высказывание певицы Веры Брежневой на счет того, что она не является украинской исполнительницей. В беседе с интервьюером Кареном Адамяном артистка оправдалась за свои слова.Светская львица опровергла факт того, что она говорила что-то подобное. Она лишь отметила, что не ограничивается одной страной."Я такого не говорила. Я назвала себя "человек мира". Моя музыка не имеет границ. Я с 2002 года гастролирую во всех странах и не ограничиваюсь одной страной. То, что это некоторых людей расстроило, потому что они неправильно услышали", – оправдалась Вера.После этого Брежнева добавила, что считает украинцев очень талантливой нацией. По ее словам, она часто встречает в разных уголках света, в том числе и в России, профессиональных и глубоких представителей той страны. Певица уверена, что у них своя, ни на кого не похожая энергетика. Поэтому им все так легко удается в различных сферах, не только в шоу-бизнесе."Все равно люди пытаются разделить. Мы, как музыканты, должны объединять людей, и у нас это получается, как бы негативно некоторые не были настроены", – подытожила Вера Брежнева.8 Дек 2019 в 12:43 PST