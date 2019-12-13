В бюджете на новогодние праздники главная статья - подарки. На что еще уйдут деньги?

В бюджете на новогодние праздники главная статья — подарки. На что еще уйдут деньги?На широкую ногу. Россияне планируют потратить на празднование Нового года небывалую сумму. Об этом говорят результаты ежегодного международного исследования потребительских расходов.Впервые за пять лет на подарки потратят больше, чем на новогодний стол — 46 процентов против 42 в 2018 году.По этому показателю россияне практически сравнялись с жителями Европы, где на подарки приходится около половины новогоднего бюджета. Подарки обойдутся почти в 9 тысяч рублей, еда и напитки -в 8200, развлечения — 2200 рублей.Однако планируют россияне плохо. Как показал 2018 год, итоговые траты на 8 процентов превысили предполагаемые. Вполне возможно, в наступающий Новый год кошельки наших граждан похудеют на сумму более 20 тысяч. Возможно, это связано с тем, что большинство россиян делают закупки на Новый год во второй половине декабря, а каждый четвертый — и вовсе в авральном режиме в последние предпраздничные дни. С чем связан рост праздничного бюджета?"Достаточно большая группа россиян ожидает улучшения материального положения в следующем году. С другой стороны, если смотреть ретроспективно, то рост на 2 тысячи за 9 лет (это 10 процентов) — не такая большая величина", — объясняет руководитель группы по обслуживанию компаний сектора розничной торговли "Deloitte СНГ" Владимир Бирюков.Далеко не всегда россияне находят под елкой то, что загадали. Ожидания, к сожалению, расходятся с реальностью. У мужчин денежные средства уже традиционно значительно опережают остальные категории подарков по степени желанности. Но по факту на Новый год среднестатистический мужчина чаще всего получает конфеты и парфюм. Деньги — лишь на третьем месте. Вероятность получить то, что хотят, у женщин еще меньше. О деньгах мечтают 67 процентов представительниц прекрасного пола, мечты сбываются меньше чем у половины. Путешествия вообще не вошли в первую тройку.В этой сфере ничего неожиданного не происходит. По основным направлениям — изменения буквально на доли процента. Россияне выбирают горнолыжный либо пляжный отдых. Это прежде всего Юго-Восточная Азия. Очень активно Карибское направление. Большое количество предложений — из Мексики, Кубы и Доминиканы, появилась Ямайка. Развивается и внутренний туризм. В лидерах — две столицы, Краснодарский край и некоторые регионы Сибири."На двоих это порядка 85-90 тысяч. Если мы отдыхаем внутри страны — это будут сопоставимые цены. Если вы планируете погулять по Питеру или посетить парки — это одно. А если вы будете кататься на лыжах, расходы будут другие", — комментирует ситуацию директор по развитию Национальной сети турагентств OnlineTur.ru Игорь Блинов.Впрочем, большинство россиян собираются отметить праздник дома (семь человек из 10). При этом на покупку продуктов для новогоднего стола в среднем потратят 10 тысяч рублей. Наиболее популярные товары в типичной новогодней корзине покупок — фрукты и овощи (их приобретают 93 процента опрошенных), сыр (89 процентов респондентов), свежее мясо, птица, рыба и мясные продукты. Большую часть предновогодних "закупок впрок" восемь человек из 10 планируют совершить в гипермаркетах."Конечно, ни один праздничный стол не обходится без игристых вин и шампанского. Сок — это выбор наших покупателей среди безалкогольных напитков", — рассказывает директор по аналитике и консалтингу Nielsen (Россия) Марина Волкова.Что касается напитков, традиционным лидером продаж в этот период являются шампанское и игристые вина – 84 процента россиян планируют приобрести их для праздничного стола.