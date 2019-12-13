Телеведущая Лариса Гузеева выступила с речью на федеральном канале. Знаменитость рассказала о борьбе с алкоголизмом.

Телеведущая Лариса Гузеева выступила с речью на федеральном канале. Знаменитость рассказала о борьбе с алкоголизмом.Героиней нового выпуска программы "Давай поженимся!" стала женщина по имени Татьяна. В разговоре с ведущими она призналась, что потеряла детей из-за пристрастия к алкоголю. Чтобы вернуть близких и начать новую жизнь, женщина пришла на передачу.История героини не оставила равнодушной Ларису Гузееву. Артистка призналась, что в прошлом столкнулась с серьезными проблемами. Знаменитость оказалась практически на дне.Ведущая программы "Давай поженимся!" длительное время страдала от депрессии. "Я себя на это дно сама опустила. Но я такой человек. Если пить – значит до проблемы. Если жрать, то уже мне не помогало ничего", – цитирует ее "".Материал дополняется.