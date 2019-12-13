В Мурманской области трое рыбаков отравились газом. Тела мужчин обнаружили в палатке недалеко от трассы Лотта, сообщает . По предварительной версии, рыбаки перед сном отапливали палатку ..

В Мурманской области трое рыбаков отравились газом. Тела мужчин обнаружили в палатке недалеко от трассы Лотта, сообщает .По предварительной версии, рыбаки перед сном отапливали палатку при помощи шланга от газового баллона. В какой-то момент они отключили горелку, но газ продолжал поступать. Трое мужчина задохнулись во сне.