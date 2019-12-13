Артист балета стал гостем программы Судьба человека на канале Россия 1. Николай Цискаридзе вспомнил козни, которые ему чинили на должности ректора Вагановки.

Артист балета стал гостем программы "Судьбачеловека" на канале "Россия 1". Николай Цискаридзе вспомнил козни, которые емучинили на должности ректора "Вагановки".По словам артиста,тогда в СМИ вышло огромное количество статей, порочащих его честь. Он считает,что многие хотели подвинуть его и жить припеваючи.НиколайЦискаридзе заявил, что это была организованная травля. "У меня вот сейчасистекает контракт. По закону, чтобы продлили полномочия, ученый совет должендать рекомендацию человеку, который на этом посту", – высказался артист. Он добавил,что не был на ученом совете, но в его распоряжении оказалась запись с мероприятия.Звездебалета было приятно слышать, как члены ученого совета делились своей точкойзрения, отмечая его вклад в развитие образования и жизни Академии. "Это ответвсей лжи и заказухе", – заметил Николай Цискаридзе.4 Дек 2019 в 2:32 PSTПо словам знаменитости,теперь уже никто не помнит про тех людей, кто устроил ему травлю. Артист нестал отвечать злом на зло и делать этого не собирается. Он добавил, что к нему подходят люди и извиняются. Однако требует от них публичных извинений, на что они не соглашаются."Они боятся.Признают, что ими двигала зависть. Должность, на которую я пришел – престижная",– резюмировал