Артист балета стал гостем программы Судьба человека на канале Россия-1. Николай Цискаридзе вспомнил козни, которые ему чинили на должности ректора Вагановки.

Артист балета стал гостем программы "Судьбачеловека" на канале "Россия-1". Николай Цискаридзе вспомнил козни, которые емучинили на должности ректора "Вагановки".По словам артиста,тогда в СМИ вышло огромное количество статей, порочащих его честь. Он считает,что многие хотели подвинуть его и жить припеваючи.НиколайЦискаридзе заявил, что это была организованная травля. "У меня вот сейчасистекает контракт. По закону, чтобы продлили полномочия, ученый совет должендать рекомендацию человеку, который на этом посту", – высказался артист. Он добавил,что не был на ученом совете, но в его распоряжении оказалась запись с мероприятия.Звездебалета было приятно слышать, как члены ученого совета делились своей точкойзрения, отмечая его вклад в развитие образования и жизни Академии. "Это ответвсей лжи и заказухи", – заметил Николай Цискаридзе.4 Дек 2019 в 2:32 PSTМатериал дополняется