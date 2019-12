Национальная хоккейная лига определила лучших игроков дня регулярного чемпионата. Первой звездой был признан российский нападающий Нью-Йорк Рейнджерс Артемий Панарин, записавший на свой счет четыре балла за результативность в матче против Сан-Хосе Шаркс.

Национальная хоккейная лига определила лучших игроков дня регулярного чемпионата. Первой звездой был признан российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин, записавший на свой счет четыре балла за результативность в матче против "Сан-Хосе Шаркс".Россиянин забросил три шайбы, один раз ассистировав партнерам. Для Панарина этот хет-трик стал третьим в заокеанской карьере. Российский хоккеист набрал уже 41 (18+23) очко в нынешнем сезоне.Goals 16-18 for @artemiypanarin tonight to complete the @Enterprise hatty, helping the @NYRangers to a big victory. pic.twitter.com/nfKjwjPHS2— NHL (@NHL) December 13, 2019Второй звездой дня стал шведский вратарь "Ванкувер Кэнакс" Якоб Маркстрем, не пропустивший ни одной шайбы в игре с "Каролина Харрикейнз". В этой встрече он отразил 43 броска по своим воротам.В тройку лучших попал и канадский нападающий "Тампа-Бэй Лайтнинг" Стивен Стэмкос, оформивший дубль в матче с "Бостон Брюинз".