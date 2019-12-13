Боец смешанного стиля и действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиб Нурмагомедов поделился своими планами относительно продолжения спортивной карьеры. 31-летняя звезда ММА признался, что пока не планирует завязывать со спортом.

Боец смешанного стиля и действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиб Нурмагомедов поделился своими планами относительно продолжения спортивной карьеры. 31-летняя звезда ММА признался, что пока не планирует завязывать со спортом."Пока у нас нет такого плана, когда именно заканчивать. Я чувствую себя хорошо, мне 31 год, и для боев это хороший возраст, — признается Нурмагомедов, которого цитирует ТАСС. До пенсии мне далеко, но это не за горами точно".Напомним, что в профессиональных боях смешанного стиля Нурмагомедов провел 28 поединков, каждый из которых завершался его победой. Ближайшим его соперником станет американец Тони Фергюсон, бой с которым намечен на 18 апреля 2020 года. Он состоится в Нью-Йорке.