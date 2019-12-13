В Калифорнии проведены испытания неядерной баллистической ракеты средней дальности наземного базирования. Ракеты такого типа ранее были запрещены.

В Калифорнии проведены испытания неядерной баллистической ракеты средней дальности наземного базирования. Ракеты такого типа ранее были запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который прекратил действовать 2 августа 2019 года.США вышли из ДРСМД в одностороннем порядке, напоминает РИА Новости. При этом Вашингтон обвинил Россию в том, что она якобы нарушала Договор. РФ отвергла все обвинения. При этом глава МИД России Сергей Лавров отметил, что вопросы о нарушении Договора имеются как раз к Вашингтону.