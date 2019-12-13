Туроператоры Санкт-Петербурга начали предлагать искушенным гражданам отправиться в путешествие по Сирии. В МИД России предупреждают, что в стране сохраняется наивысший уровень ..

Туроператоры Санкт-Петербурга начали предлагать искушенным гражданам отправиться в путешествие по Сирии. В МИД России предупреждают, что в стране сохраняется наивысший уровень террористической угрозы – в последние годы государство охвачено войной, передает .Тур называется"Легенды Среднего Востока" и рассчитан на 8-10 человек, однако можно отправиться и в одиночку. В рамках программы туристам проведут экскурсии по достопримечательностям Пальмиры, Алеппо и столицы Сирии – Дамаска. Они предполагают посещение мавзолея Саладдина, древнего замка Крак де Шевалье, турецкий караван-сарай XVI века и ряд других объектов архитектурного и культурно-исторического наследия.