В начале ноября СМИ сообщили о том, что Владимир Кузьмин воссоединился с бывшей женой Екатериной Трофимовой. Недавно артист впервые за долгое время появился на публике с возлюбленной.

В начале ноября СМИ сообщили о том, что Владимир Кузьмин воссоединился с бывшей женой Екатериной Трофимовой. Недавно артист впервые за долгое время появился на публике с возлюбленной.Накануне певица Катя Лель рассказала поклонникам, что встретилась с Владимиром Кузьминым и его бывшей супругой. У них состоялась приятная беседа, во время которой они поделились творческими идеями."Как приятно, когда музыкант музыканта понимает с полуслов. Талантливый Владимир Кузьмин делился своими новыми творческими мыслями", – отметила Катя Лель в личном микроблоге.Исполнительница разместила короткий видеоролик, на котором она стоит рядом с певцом и его возлюбленной Екатериной Трофимовой. В кадре Владимир Кузьмин увлеченно смотрит на экран смартфона и пытается что-то показать спутницам.12 Дек 2019 в 11:04 PSTПоклонники пришли в восторг от поста знаменитости. Многие пользователи заявили, что певец заметно похорошел и даже стал выглядеть моложе, передает "". По их словам, бывшая супруга артиста тоже светится от счастья.