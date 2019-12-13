Анну Седокову призвали больше не рожать. Злопыхатели обрушили на знаменитость свой гнев.
Анну Седокову призвали больше не рожать. Злопыхатели обрушили на знаменитость свой гнев.
Сейчас Анна встречается с латвийским баскетболистом Янисом Тимма. Молодые души не чают друг в друге, и буквально несколько часов назад молодой человек решил признаться в своих чувствах к возлюбленной на русском языке.
В своем микроблоге молодой человек опубликовал фото, на котором позирует вместе с Анной. Пара улыбается, а Седокова нежно прижимается к спортсмену. По всей видимости, возлюбленным действительно хорошо вместе.
"Если бы мне нужно было описать эту женщину
одним словом, я бы не смог этого сделать. Потому что у нее есть все,
что мне нужно, о чем я мечтал. Она моя самая большая опора, мой
мотиватор, главное, что она верит в меня. LOVE YOU BOO 🖤", (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.), – написал Янис на своей странице в социальной сети "Инстаграм".
Многие оценили столь душевную публикацию, однако нашлись и те, кто усомнился в том, что латвийский баскетболист действительно сам написал текст. Так один из пользователей обвинил Седокову в том, что именно она сочиняет для возлюбленного такие заявления: "Хоть тысячу раз заблокируйте , сути это не изменит , ничтожно
писать комментарии вместо своего мужчины 😂😂😂орево, Аня не надо так ! И
пожалуйста не рожайте опять , планета перенаселена".
12 Дек 2019 в 12:21 PST
Впрочем, стоит отметить, что Анна тоже за словом в карман не лезет. Певица с неизменным достоинством дала отпор злопыхателю: "
Вот вы же умная женщина . Скажите мне , если я такая хитренькая ,
что написала пост , неужели я , со своим опытом написания постов ,
допустила бы такую нелепую ошибку . Оставьте пожалуйста нас в покое . Вы
видите мир в своих красках. Есть миллиард драконов с которыми вы должны
сразиться , но они точно не на этой странице и не на моей . Они у вас в
голове . Живите с миром ❤️".