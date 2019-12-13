Министерство спорта России признало пловца Антона Чупкова спортсменом года в России. Спортсменкой года стала фехтовальщица Инна Дериглазова. Звание тренера года досталось Татьяне Покровской (синхронное плавание).

Министерство спорта России признало пловца Антона Чупкова спортсменом года в России. Спортсменкой года стала фехтовальщица Инна Дериглазова. Звание тренера года досталось Татьяне Покровской (синхронное плавание).Пловец Антон Чупков стал чемпионом мира на дистанции 200 метров брассом с мировым рекордом 2 минуты 6,12 секунды. Также Антон завоевал бронзовую медаль в комбинированной эстафете 4 х 100 метров.Инна Дериглазова стала чемпионкой мира в фехтовании на рапирах в личном и командном турнирах. Также она завоевала золото и серебро чемпионата Европы в командном и личном первенствах и завоевала Кубок мира в личном и командном первенствах, а также выиграла Гран-при.Под руководство Татьяны Покровской российские синхронистки выиграли девять медалей чемпионата мира. Ранее покровская стала первым российским тренером удостоенным звания Герой труда.