Необычные создания оказались на побережье после сильного шторма. Их внешний вид изрядно озадачил и поразил очевидцев.

Необычные создания оказались на побережье после сильного шторма. Их внешний вид изрядно озадачил и поразил очевидцев.Жутковатые существа, которых выбросило на берег в Дрейкс-Бич, оказались морскими червями. Большую часть времени они проводят под толстым слоем песка и являются одними из древнейших жителей Земли – они живут на планете около 300 миллионов лет.Пребывавшие в недоумении очевидцы быстро окрестили их "рыбами-пенисами" из-за необычной внешности, которая действительно напоминает ожившие мужские гениталии или вареные сосиски. Зеваки сразу принялись фотографировать происходящее под ногами и публиковать снимки в социальных сетях.Биологи отмечают, что именно такая форма является идеальной для выживания в подземных условиях. Примечательно, что эти существа обладают огромной для червей продолжительностью жизни – 25 лет.11 Дек 2019 в 11:58 PST