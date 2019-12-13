вВодитель автомобиля, нарушив правила дорожного движения, совершил наезд на пожилую женщину, переходившую проезжую часть по пешеходному переходу...
Следственной частью СУ УВД по ТиНАО возбуждено уголовное дело в отношении 59-летнего жителя столицы, совершившего дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибла 74-летняя женщина.
Установлено, что водитель автомобиля «Ауди», осуществляя движение по Октябрьскому проспекту в Троицке, нарушив правила дорожного движения, совершил наезд на пожилую женщину, переходившую проезжую часть по пешеходному переходу. В результате дорожно-транспортного происшествия 74-летняя местная жительница, от полученных травм, скончалась на месте.
Подозреваемый - 59-летний местный житель был задержан на месте сотрудниками Госавтоинспекции ТиНАО. Полицейские установили, что задержанный уже неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.
По данному факту следственной частью СУ УВД по ТиНАО возбуждено уголовного дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.
Пресс-служба УВД по ТиНАО
(999)010-51-79