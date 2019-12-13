вВодитель автомобиля, нарушив правила дорожного движения, совершил наезд на пожилую женщину, переходившую проезжую часть по пешеходному переходу...

Следственной частью СУ УВД по ТиНАО возбуждено уголовное дело в отношении 59-летнего жителя столицы, совершившего дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибла 74-летняя женщина.Установлено, что водитель автомобиля «Ауди», осуществляя движение по Октябрьскому проспекту в Троицке, нарушив правила дорожного движения, совершил наезд на пожилую женщину, переходившую проезжую часть по пешеходному переходу. В результате дорожно-транспортного происшествия 74-летняя местная жительница, от полученных травм, скончалась на месте.Подозреваемый - 59-летний местный житель был задержан на месте сотрудниками Госавтоинспекции ТиНАО. Полицейские установили, что задержанный уже неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.По данному факту следственной частью СУ УВД по ТиНАО возбуждено уголовного дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ТиНАО(999)010-51-79