В подмосковной Балашихе легковой автомобиль Nissan врезался в бетонный забор. Инцидент произошел в микрорайоне Северный. По предварительной версии, водитель легковушки попытался проехать ..

В подмосковной Балашихе легковой автомобиль Nissan врезался в бетонный забор. Инцидент произошел в микрорайоне Северный.По предварительной версии, водитель легковушки попытался проехать на территорию гаражного кооператива через бетонное заграждение КПП, минуя шлагбаум. В результате машина протаранила забор и застряла.На месте происшествия работают сотрудники ДПС. По данным , в момент аварии водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.