Лена Миро посвятила новый пост Надежде Бабкиной. Блогер уличила 69-летнюю звезду в чрезмерном использовании фоторедактора.

Лена Миро посвятила новый пост Надежде Бабкиной. Блогер уличила 69-летнюю звезду в чрезмерном использовании фоторедактора.Недавно Надежда Бабкина предстала на публике в новом образе. Звезда сменила прическу и примерила яркий наряд. Многие поклонники отметили, что 69-летняя певица стала выглядеть моложе своего возраста.С ними не согласилась популярный блогер. Лена Миро уверена, что исполнительница преобразилась благодаря пластическим операциям и яркому макияжу. Она также уверена, звезда часто использует фотошоп."Надежде Бабкиной – 69 лет, и, по-моему, у нее на почве пластики окончательно поехала кукушечка. К тому же, бабка, скорее всего, болеет фотошопом головного мозга. Не, ну а как ещё объяснить появившуюся в ее Инстаграме фотографию?", – выразила мнение блогер.Материал дополняется.