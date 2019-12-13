С 25 декабря по 7 января в столичном ДС Мегаспорт состоятся показы нового ледового шоу олимпийской чемпионки Татьяны Навки Спящая красавица. Легенда двух королевств. Одну из главных ролей в спектакле играет Петр Чернышев. Драматические события в семье не помешали ему участвовать в этом масштабном проекте

С 25 декабря по 7 января в столичном ДС "Мегаспорт" состоятся показы нового ледового шоу олимпийской чемпионки Татьяны Навки "Спящая красавица. Легенда двух королевств". Одну из главных ролей в спектакле играет Петр Чернышев. Драматические события в семье не помешали ему участвовать в этом масштабном проекте"Муж в дверь, жена в Тверь... Это точь-в-точь как есть один водевиль: муж в дверь, а жена в... позвольте, вот и забыл! Только куда-то и жена тоже поехала, кажется в Тулу или в Ярославль", – говорил рассеянный герой "Дядюшкиного сна" Федора Достоевского.Вот и Петр Чернышев зря времени не теряет. Пока его жена-актриса продолжает восстанавливаться, он вовсе репетирует в новом ледовом проекте своей давней подруги и коллеги Татьяны Навки.На странице проекта в социальных сетях появился кадр с репетиции с пояснением: " Знаменитые во всем мире вкладыши от жвачки Love is… вдохновили нас на создание своей ледовой версии. Выбрать одно единственное высказывание было совсем непросто. Кстати, мы чуть не выбрали вариант – "Любовь это….воскресный поход на каток". На снимки хорошо видны нежные объятия героев Чернышева и Навки.1 Дек 2019 в 7:58 PSTНапомним, что Петр Чернышев и Татьяна Навка не только работают вместе в разных проектах, но и дружат семьями. Как ранее "Дни.ру", жена пресс-секретаря президента России, видимо, помогла Анастасии Заворотнюк победить недуг."Лучшие клиники, врачи и дорогостоящие препараты помогли – у нас среди фигуристов говорят, что Настя пошла на поправку, что угрозы жизни нет", – рассказывал друг семьи.Напомним, что, по слухам, Анастасии Заворотнюк был поставлен диагноз "глиобластома". Это быстрорастущая злокачественная опухоль центральной нервной системы, как правило, расположенная в полушарии головного мозга. Известный онколог предположил, что, вероятно, речь идет про так называемую вторичную глиобластому, которая встречается реже, развивается медленнее и не столь опасна. Обычно люди с таким диагнозом при успешном лечении живут полтора года. Если опухоль имеет благоприятный генетический маркер, то продолжительность жизни возрастает до пяти лет.