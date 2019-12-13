Злоумышленник рассказал, что поджег автомобиль мужчины своей бывшей подруги из ревности...

«Участковые уполномоченные полиции Отдела МВД России по району Северное Медведково задержали подозреваемого в поджоге автомобиля», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В отдел полиции поступило сообщение, что во дворе Студеного проезда горит автомобиль. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что машина принадлежит 44-летнему жителю столицы.В результате отработки оперативной информации полицейские задержали 45-летнего мужчину, подозреваемого в совершении противоправного деяния. Злоумышленник рассказал, что поджег автомобиль мужчины своей бывшей подруги из ревности. Увидев припаркованный автомобиль у подъезда знакомой, он открыл его и, разложив по салону газеты, совершил поджог, после чего скрылся.Следствием Отдела МВД России по району Северное Медведково возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29