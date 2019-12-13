13.12.2019

2019-12-13 17:05:03

Построен надземный переход через Пекинку у рынка Тандем во Владимире

Пекинка становится безопаснее, причём как для пешеходов, так и для водителей. И не только потому что здесь ликвидировали часть левых поворотов. Управление дорогой Москва-Нижний Новгород продолжает строительство надземных переходов. Насколько они будут современными и какие отличия от предшественников?

Дмитрий Горкин, корреспондент: «Этот пешеходный переход около рынка "Тандем", пожалуй, один из самых опасных в черте города. Количество наездов на пешеходов здесь исчисляется десятками. И надземная конструкция здесь жизненно необходима. Кстати, в ближайшее время её уже должны запустить в эксплуатацию.»

Пока смонтированы лишь основные части модульного перехода. Накануне ночью рабочие специально перекрывали проезд на 40 минут, чтобы соединить пролётной конструкцией обе стороны дороги. В скором времени надземный пешеходный переход станет единственным, а главное - безопасным, способом пересечь трассу. Об этом начальник управления дорогой рассказал на публичных слушаниях в конце ноября.

Алексей Борисов, начальник ФКУ «Упрдор Москва-Нижний Новгород»: «В своё время, ещё начиная с 2013 года, начали строить пешеходные переходы и как раз на этом участке три пешеходных перехода построили. Просмотрели оптимальную схему и поняли, что ещё необходимо сделать шесть. До конца года установим шесть модульных переходов, которые помогут спокойно пересечь трассу.»

Будущие воздушные переходы можно встретить вдоль всего пути. В разобранном виде они ждут своей очереди. После недавнего ремонта и изменения схемы движения на М-7, эти переходы придут на смену старым - наземным, а на некоторых участках возможность перейти дорогу появится впервые. Как когда-то первый в городе воздушный переход соединил Владимир с микрорайоном Семязино. Но радость была недолгой. Уютный и закрытый со всех сторон мост быстро облюбовали бездомные и вандалы. Жители жаловались, что безопасным его назвать трудно - не было освещения и бывали случаи нападения.

- В этом году нормально.

- То есть стало светлее?

- Да и на первом этаже свет появился.

- А рисунки эти вандальные?

- Как-то меня особо не смущают, я не обращаю внимания на такие вещи.

Так как же обезопасить проход по безопасному надземному переходу и сохранить его на долгие годы? На эти вопросы на недавнем брифинге по проблемам трассы М-7 ответил Андрей Шохин, глава администрации города.

Андрей Шохин, глава администрации г. Владимира: «Цифровизация идёт, и сейчас во всех надземных переходах будут ставится камеры видеонаблюдения специальные, которые в режиме онлайн позволяют устанавливать, что что-то сделано. Я сегодня дал на оперативном совещании указание управлению образования, чтобы они проводили ежедневную работу со школьниками о вандализме и как правильно переходить дорогу.»

Этот переход построен сравнительно недавно, и он в корне отличается от своих предшественников. Не такой массивный, без тёмных углов, современное и яркое освещение, установлены те самые камеры наблюдения. К тому же, он оборудован лифтами. Правда, они почему-то не работают.

- Нормально ходим, не страшно ходить стало.

- А не тяжело подниматься по лестницам?

-Тяжело, особенно с сумками.

- В этом пешеходном переходе предусмотрен лифт.

- Он не рабочий, не работает вообще. Как открыли его, хотели, сказали, какие-то ключи дадут. И всё. И с концами, и забыли - никому не надо.

Не повторится ли ситуация и с будущими переходами? В мэрии пообещали: обязательно доведут информацию до дорожников. Ведь безопасность пешеходов не ограничивается только самой трассой.

Дмитрий Горкин, Илья Хлудов. «Вести-Владимир»