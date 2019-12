Появилось видео испытаний американской баллистической ракеты средней дальности наземного базирования.

Появилось видео испытаний американской баллистической ракеты средней дальности наземного базирования. Такая ракета ранее была запрещена договором РСМД. Запись испытания, которое прошло в неядерном оснащении, разместил в своем Twitter глава минобороны США Марк Эспер.Today, @usairforce @30thSpaceWing & @DoDCTO Strategic Capabilities Office successfully tested a prototype conventional, ground-launched ballistic missile. Congrats to the joint gov’t-industry team for going from concept to launch in less than 9 months! pic.twitter.com/PiZw8xXDoY— Secretary of Defense Dr. Mark T. Esper (@EsperDoD) December 12, 2019Ракета испытывалась на авиабазе "Вандерберг" в Калифорнии, передает РИА Новости.Реакцией на испытания стал призыв генсека ООН Антониу Гутерреша срочно заключить новый договор о контроле над вооружениями. Генеральный секретарь ООН подчеркнул, что после прекращения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности все государства должны срочно начать искать новый общий способ контроля над вооружениями. Необходимо избежать дестабилизации, отметил Гутерреш.