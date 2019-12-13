Президент футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер может попасть под санкции со стороны Российского футбольного союза. Главу столичных армейцев могут отстранить от любой футбольной деятельности.

Президент футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер может попасть под санкции со стороны Российского футбольного союза. Главу столичных "армейцев" могут отстранить от любой футбольной деятельности.Причиной возможного бана одного из самых несменяемых функционеров российского клубного футбола, как сообщает телеграм-канал "Мутко против", может стать его резкая критика в адрес главы судейского корпуса Александра Егорова.После матча ЦСКА в 19 туре премьер-лиги против "Краснодара" Гинер назвал Егорова "конченым негодяем", а все происходящее в корпусе беспределом. Босс красно-синих также предложил тому сначала уволиться, а потом и вовсе "застрелиться".Матч между "армейцами" и "быками" после ряда неоднозначных решений главного арбитра Василия Казарцева завершился ничьей (1:1).Теперь высказывания Гинера будут рассмотрены комитетом по этике РФС, которое состоится в пятницу, 13 декабря.