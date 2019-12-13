Московский кредитный банк (МКБ) стал лауреатом Премии Рунета в номинации Мобильное приложение года. Эксперты оценили обновленный дизайн, расширенный функционал и удобство использования.

Московский кредитный банк (МКБ) стал лауреатом "Премии Рунета" в номинации "Мобильное приложение" года. Эксперты оценили обновленный дизайн, расширенный функционал и удобство использования.Мобильное приложение банка действительно сильно изменилось с2018 года, отметил глава департамента электронного бизнеса МКБ АлексейКурзяков. "Мы рады, что это оценили и наши клиенты, и члены жюри премии.Сегодняшняя награда мотивирует нас становиться еще лучше и продолжать развиватьмобильный банк", – сказал он.По мнению Курзякова, дистанционные сервисы приобретают всебольшее значение в современном банкинге, это главный тренд. Более третидепозитов и 45% накопительных счетов в МКБ открывается через мобильноеприложение банка, уточнил он."Одновременно растет доля потребительских кредитов,оформленных онлайн. За этот год она превысила 10%", – сказал Курзяков.Церемония вручения "Премии Рунета" прошла 12декабря в знаменитом Доме Пашкова. В нынешнем году российскому сегментуглобальной Сети исполнилось 25 лет, а самой премии – 16 лет.Ранее "Дни.ру" о новом функционале"МКБ Онлайн". Так, с помощью приложения заявку на ипотечный кредитможно подать, не выходя из дома. Клиенту достаточно указать цену недвижимости,первоначальный взнос и сумму займа. Также в приложении появилась функцияформирования справки о состоянии счета и ее отправки через мессенджер илипочту.Московский кредитный банк предоставляет полный комплексбанковских услуг для юридических и физических лиц. Кредитная организация стабильновходит в утвержденный Центральным банком России перечень системно значимыхкредитных организаций. По данным "Интерфакс-100", МКБ находится втоп-3 частных банков по объему активов.