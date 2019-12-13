Московский кредитный банк (МКБ) стал лауреатом Премии Рунета в номинации Мобильное приложение года. Эксперты оценили обновленный дизайн, расширенный функционал и удобство использования.
Московский кредитный банк (МКБ) стал лауреатом "Премии Рунета" в номинации "Мобильное приложение" года. Эксперты оценили обновленный дизайн, расширенный функционал и удобство использования.
Мобильное приложение банка действительно сильно изменилось с
2018 года, отметил глава департамента электронного бизнеса МКБ Алексей
Курзяков. "Мы рады, что это оценили и наши клиенты, и члены жюри премии.
Сегодняшняя награда мотивирует нас становиться еще лучше и продолжать развивать
мобильный банк", – сказал он.
По мнению Курзякова, дистанционные сервисы приобретают все
большее значение в современном банкинге, это главный тренд. Более трети
депозитов и 45% накопительных счетов в МКБ открывается через мобильное
приложение банка, уточнил он.
"Одновременно растет доля потребительских кредитов,
оформленных онлайн. За этот год она превысила 10%", – сказал Курзяков.
Церемония вручения "Премии Рунета" прошла 12
декабря в знаменитом Доме Пашкова. В нынешнем году российскому сегменту
глобальной Сети исполнилось 25 лет, а самой премии – 16 лет.
Ранее "Дни.ру" о новом функционале
"МКБ Онлайн". Так, с помощью приложения заявку на ипотечный кредит
можно подать, не выходя из дома. Клиенту достаточно указать цену недвижимости,
первоначальный взнос и сумму займа. Также в приложении появилась функция
формирования справки о состоянии счета и ее отправки через мессенджер или
почту.
Московский кредитный банк предоставляет полный комплекс
банковских услуг для юридических и физических лиц. Кредитная организация стабильно
входит в утвержденный Центральным банком России перечень системно значимых
кредитных организаций. По данным "Интерфакс-100", МКБ находится в
топ-3 частных банков по объему активов.