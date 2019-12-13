С теми, кто лучше всех в мире знаком с Конституцией России — судьями Конституционного суда — сегодня встретился Владимир Путин.

С теми, кто лучше всех в мире знаком с Конституцией России — судьями Конституционного суда — сегодня встретился Владимир Путин.Встречи президента с судьями Конституционного суда в последнее десятилетие стали почти такой же крепкой традицией, как сами положения Конституции, пошутил председатель КС Валерий Зорькин, и затем, уже всерьёз заметил, что встречи эти крайне важны.Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что для исполнительной власти позиция судей — один из главных ориентиров."Мы неоднократно, когда с коллегами из правительства собираемся, думаем о принятии тех или иных вопросов, а у нас вопросы эти обсуждаются очень открыто, по существу, и в спорах очень часто рождается решение, очень часто кто-то из оппонентов ссылается в обосновании своей позиции на позицию Конституционного суда, по тем или другим вопросам", — рассказал президент.Чаще всего Конституционный суд реагирует на жалобы от рядовых граждан, парламент и правительство обращаются за разъяснениями гораздо реже. 15 тысяч запросов от предпринимателей, служащих и пенсионеров поступают ежегодно. И в этом смысле российская правовая система — уникальна."Россия с точки зрения механизмов защиты конституционных прав может быть даже лучше выглядит по сравнению с другими государствами, в том числе и западноевропейскими. Я имею в виду, что у нас граждане имеют право непосредственно обращаться в Конституционный суд не через другие суды, а прямо сами. Я думаю — это достижение", подчеркнул Валерий Зорькин, глава Конституционного суда.Валерий Зорькин, который был первым председателем Конституционного суда в том непростом 1993-м, помнит, как тогда за принятие Конституции на референдуме проголосовало большинство, но и против было немало. Расклад всенародного голосования 60 на 40 определил дальнейший путь развития страны. Как бы то ни было — демократический, с гарантией главных прав и свобод."Казалось, бы за 26 лет с ее небольшим по объему текстом уже детально разобрались, прочли, поняли. Однако интерпретация толкования, как отдельных его положений, так и документа в целом — это процесс непрерывный, тем более, что сама жизнь, ее развитие требует все нового и нового осмысления Конституции", — отметил глава государства.Новое время заставляет на многое взглянуть по-новому. Важнейшая, по словам Путина, тема — создание правовой базы и толкование Конституции в сфере цифровых технологий. Главное тут сохранить баланс между неизбежным прогрессом и защитой незыблемых прав.Общественные дискуссии о необходимости внесения поправок в основной закон то разгораются, то утихают. Периодически их инициируют депутаты или сенаторы. С тем что Конституция — это живой организм, судя по всему, согласно и большинство россиян. По последним исследованиям Фонда "Общественное мнение" почти 70% опрошенных считают, что в Конституцию надо вносить изменения.Конкретные проблемы, которые, по мнению людей, должны быть отражены в Конституции — увеличение пенсий, улучшение уровня жизни и качества бесплатной медицины. Все эти вопросы регулируют, по большому счёту, другие законы, Конституция лишь закрепляет социальные гарантии как таковые."Нужны соответствующие, четкие, отлаженные механизмы, чтобы свести к минимуму вероятность умаление прав, а тем более их отрицание", — рассказал президент.Кстати, на днях Конституционный суд принял постановление, касающееся жертв политических репрессий. Судебный орган закрепил за ними право на получение жилья там, откуда в своё время были высланы их семьи.