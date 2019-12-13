В Свердловской области разыскивают предполагаемую сотрудницу МВД из-за компрометирующих материалов, опубликованных в интернете. Однако она могла зарегистрироваться в Сети под чужим именем.

В Свердловской области разыскивают предполагаемую сотрудницу МВД из-за компрометирующих материалов, опубликованных в интернете. Однако она могла зарегистрироваться в Сети под чужим именем.Девушка в белой рубашке с погонами записала стрим, во время которого она предстала перед подписчиками в нетрезвом виде. На записи также оказался ребенок, сообщаетВероятно, из-за большого количества выпитого речь жительницы Урала звучала невнятно. Когда о ролике стало известно местным правоохранительным органам, ее фотографии были разосланы по всем отделениям полиции, транспортной полиции и Росгвардии Екатеринбурга, чтобы выяснить место ее работы. Однако поиски были затруднены тем, что девушка могла зарегистрироваться в Сети под чужим именем.Помимо вызывающего поведения на стриме в социальных сетях нашли ее фотографии. Среди них есть снимки как в форме, так и без нее. При чем некоторые из них выглядят весьма пикантно.