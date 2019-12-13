Модель предстала перед поклонниками в нижнем белье. Идеальное тело Эмили
Ратаковски поразило пользователей Сети.
Модель предстала перед поклонниками в нижнем белье. Идеальное тело Эмили
Ратаковски поразило пользователей Сети.
28-летняя
знаменитость показала стройную соблазнительную фигуру. Манекенщица опубликовала
в своем "Инстаграме" соблазнительное фото.
"Горячей"
публикацией американская бизнес-вумен хотела привлечь подписчиц к новости:
ее бренд впервые запустил в производство бюстгальтеры с косточками,
передает . Однако большинство фанатов Эмили Ратаковски обратили
внимание не на белье, а на тело модели. Ее стройные ноги, тонкая талия, упругие
ягодицы и грудь явно возбудили в них не только эстетические чувства.
Всего
за пару часов эротичный кадр собрал около миллиона лайков и тысячи восхищенных
комментариев. "Твои
тренировки, должно быть, очень интенсивные", "Богиня!", "Господи,
ты вообще человек?!", "Идеальное тело!", – написали
фолловеры.
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