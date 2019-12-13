Модель предстала перед поклонниками в нижнем белье. Идеальное тело Эмили Ратаковски поразило пользователей Сети.

Модель предстала перед поклонниками в нижнем белье. Идеальное тело ЭмилиРатаковски поразило пользователей Сети.28-летняязнаменитость показала стройную соблазнительную фигуру. Манекенщица опубликовалав своем "Инстаграме" соблазнительное фото."Горячей"публикацией американская бизнес-вумен хотела привлечь подписчиц к новости:ее бренд впервые запустил в производство бюстгальтеры с косточками,передает . Однако большинство фанатов Эмили Ратаковски обратиливнимание не на белье, а на тело модели. Ее стройные ноги, тонкая талия, упругиеягодицы и грудь явно возбудили в них не только эстетические чувства.Всегоза пару часов эротичный кадр собрал около миллиона лайков и тысячи восхищенныхкомментариев. "Твоитренировки, должно быть, очень интенсивные", "Богиня!", "Господи,ты вообще человек?!", "Идеальное тело!", – написалифолловеры.Материал дополняется