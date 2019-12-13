Главный тренер подмосковных Химок Римас Куртинайтис прокомментировал победу своей команды в матче 13-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги против немецкой Альбы. Литовский специалист объяснил, за счет чего его подопечным удалось переломить игру.

Главный тренер подмосковных "Химок" Римас Куртинайтис прокомментировал победу своей команды в матче 13-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги против немецкой "Альбы". Литовский специалист объяснил, за счет чего его подопечным удалось переломить игру."Мы неважно стартовали, но вернулись в игру с "-12", показав, что умеем хорошо защищаться. Мы хорошо боролись, проявили характер и добились необходимого результата", – приводит слова Куртинайтиса официальный сайт клуба.Напомним, что "Химки" в Мытищах победили "Альбу" со счетом 104:87, прервав четырехматчевую серию поражений.