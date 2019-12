13.12.2019

2019-12-13 08:00:45

Роналду разгневался из-за дерзкой выходки фаната

Португальский футболист Криштиану Роналду набросился на фаната, который хотел сделать с ним совместный снимок. Инцидент произошел во время матча Лиги чемпионов, сообщает



На записи, опубликованной в Сети, можно увидеть, как на поле выбегает зритель со смартфоном. Молодой человек хватает спортсмена за шею и пытается сделать фотографию, но Роналду вырывается и начинает кричать на него.



Ronaldo was pissed at this pitch invader



— Bleacher Report (@BleacherReport)