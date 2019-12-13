Россия взяла шесть медалей на естественно-научной олимпиаде в Катаре. В состязании участвовали команды школьников из 70 стран.

Россия взяла шесть медалей на естественно-научной олимпиаде в Катаре. В состязании участвовали команды школьников из 70 стран.Этот рейс из Катара в Москву по-настоящему чемпионский, ведь российская сборная возвращается домой. В багаже традиционно — заслуженные медали и титул лучших по итогам международной научной олимпиады в Дохе.После пятичасового перелета, победители уставшие, но довольные собой и конечно результатом."По массе она не очень тяжелая, но досталась очень тяжелым трудом. И для нее мне пришлось работать около двух лет, и усердно заниматься в области естественно научной", — сказал золотой медалист олимпиады IJSO-2019 Вадим Ерин.Настоящий мозговой штурм в три этапа: тесты, теоретические и практические задания, сразу в трех дисциплинах Даниил Житов успешно преодолел. Результат — награда высшей пробы. И в копилке нашей сборной не единственная.Естественно научную олимпиаду для юниоров в этом году принимал Ближний Восток. В состязаниях участвовали команды школьников не старше 15 лет из 70 стран мира."Ученный хочет увеличить продукцию биомассы в теплице и нужно выяснить какого цвета стекло нужно ему поставить в теплицу чтобы увеличить эффективность процесса. Нужно было выбрать синее стекло, потому что большая часть поглощения приходится на синюю часть спектра, — говорит Даниил Житов золотой медалист олимпиады IJSO-2019.Готовились основательно — прошли сборы в Московском физико-техническом институте. Раскрывали тайны генетики, неорганической химии, ботаники, физики."На всероссийском этапе задания для детей были сложнее, но здесь эмоциональная сторона усложняла ситуацию, если говорить об основных конкурентах, то это сборная Индии", — отметил Валерий Слободянин — заведующий учебно-методической лабораторией по работе с одаренными детьми Московского физико-технического института.А еще Тайвань, Вьетнам, но нашим наука — точно по зубам. По итогам соревнований, 2 золотых и 4 серебряных медали – ценная награда за бесценные способности – талант знания, и целеустремленность, а еще новый эквивалент качества российского образования.Календарный год по предметным олимпиадам, российские школьники завершают, прочно утвердившись на международном пьедестале победы. В будущем их ждут новые вершины, и научные вызовы, покорить которые нужно с умом.