Желающих обновить интерьер россиян становится все меньше. Те же, кто планирует купить мебель в ближайшее время, сокращают расходы.

Больше половины тех, кто собирается покупать в ближайшее время мебель, планируют потратить на это не более 50 тысяч рублей. Два года назад таких было меньше 40%, говорится в исследовании, проведенном Аналитическим центром НАФИ.Выделить на мебель больше 50 тысяч рублей готовы сейчас только 37% опрошенных. Расходы до 100 тысяч рублей смогут позволить себе 15%. 100-150 тысяч готовы потратить только 6% респондентов.Покупать новую мебель планируют в основном люди в возрасте от 25 до 44 лет – 65% опрошенных. Чаще всего респонденты хотят обновить интерьеры спальни или гостиной, чуть реже – в детской и в ванной. Самый редкий вариант – обновление рабочего кабинета или кухни.