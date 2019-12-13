Цифровой провайдер проложил более 240 км оптоволокна в 13 районах области

«Ростелеком» обеспечил 23 объекта ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС) во Владимирской области высокоскоростным интернетом. Цифровой провайдер проложил более 240 км оптоволокна в 13 районах области, в их числе Гусь-Хрустальный, Ковровский, Гороховецкий, Александровский и другие.Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:«Высокоскоростные волоконно-оптические линии связи, подведенные к сети РТРС, гарантируют качественную доставку теле- и радиовещательного сигнала по всей области. Владимирский филиал «Ростелекома» обладает большим опытом эксплуатации магистральных сетей связи и уверенно справился с этой важной государственной задачей. Работы завершены в рекордно короткие сроки при постоянном контроле качества. Главным же итогом проекта стало то, что жители даже самых удаленных сел и деревень смогут смотреть телевизионные передачи в отличном цифровом качестве».Напомним, Правительство РФ определило «Ростелеком» единственным исполнителем по подключению социально значимых объектов, расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, к интернету по беспроводной технологии широкополосного доступа, в том числе с использованием инфраструктуры РТРС. Доступ в интернет будет обеспечен для фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, органов госвласти и местного самоуправления, пожарных частей и постов, участковых пунктов полиции, территориальных органов Росгвардии и других.Более подробную информацию об услугах «Ростелекома» можно узнать на , по телефону 8-800-1000-800 и в офисах обслуживания компании.* * *Филиал во Владимирской и Ивановской областях ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании, которое действует на территории Владимирской и Ивановской областей и входит в состав Макрорегионального филиала «Центр».* * *Макрорегиональный филиал «Центр» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение, координирующее деятельность компании на территории Центрального федерального округа России, Москвы и Московской области.* * *— крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,1 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 10,3 млн пользователей, из них свыше 5,5 млн подключено к услуге «Интерактивное ТВ».Выручка группы компаний за 9 месяцев 2019 г. составила 242,6 млрд руб., OIBDA достигла 81,4 млрд руб. (33,6% от выручки), чистая прибыль — 16,4 млрд руб.«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.Стабильное финансовое положение компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне «BBB-», агентства Standard & Poor’s на уровне «BB+», а также агентства АКРА на уровне «AA(RU)».