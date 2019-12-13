С 1 января 2020 года у неработающих пенсионеров вырастет размер пенсии. Плановое повышение составит шесть целых шесть десятых процента. Прибавка будет начисляться индивидуально - с учетом размера пособия, которое в свою очередь зависит от заработка, трудового стажа, страховых взносов, а также количества индивидуальных коэффициентов.

С 1 января 2020 года у неработающих пенсионеров вырастет размер пенсии. Плановое повышение составит шесть целых шесть десятых процента. Прибавка будет начисляться индивидуально - с учетом размера пособия, которое в свою очередь зависит от заработка, трудового стажа, страховых взносов, а также количества индивидуальных коэффициентов.В Амурской области из 236 тысяч пенсионеров, получающих пособие по возрасту, не работающих 155 тысяч человек. Как сообщили ГТРК "Амур" в областном отделении ПФР, в среднем пенсия составляет 15 тысяч 271 рубль ежемесячно. После индексации она вырастет примерно на тысячу.