К музыканту обратилась обиженная женщина. Она считает, что Леонид Агутин должен ответить за поступок своего знакомого или повлиять на него.

К музыканту обратилась обиженная женщина. Она считает, что Леонид Агутиндолжен ответить за поступок своего знакомого или повлиять на него.Певец не по своей воле оказалсяв центре скандала. К артисту обратилась его подписчица в "Инстаграме". Вопросженщины привел Леонида Агутина в тупик.Художница попросила звездупосодействовать в разрешении конфликта, произошедшего у нее с деятелемкультуры, которого она называет аферистом. "Добрый вечер, Леонид, я конечноизвиняюсь, (орфографияи пунктуация автора сохранены – прим. ред.) но ваш приятель,музыкант Козулин Александр, украл у меня 4 картины. Я подготовила их квыставке, затем продал работы и укатил из Берлина в Москву, не заплатив ниодного цента. Мне он не отвечает. Просьба вернуть мне деньги", – заявилапользовательница соцсети.повел себя вежливо. "Сожалею,если это правда. Шапочно знаком с ним. Не видел лет 15 его. Надеюсь, все как-торазрешится", – ответил художнице исполнитель.11 Дек 2019 в 7:59 PSTМногие подписчикизашли на страницу обратившейся к певцу женщины и оставили свои ироничныекомментарии. "Посмотрел ваши картины. Если этот мужик действительно смог ихпродать, это большая удача! Трудно представить, как это возможно", – написалодин из фолловеров