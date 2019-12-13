К музыканту обратилась обиженная женщина. Она считает, что Леонид Агутин
должен ответить за поступок своего знакомого или повлиять на него.
К музыканту обратилась обиженная женщина. Она считает, что Леонид Агутин
должен ответить за поступок своего знакомого или повлиять на него.
Певец не по своей воле оказался
в центре скандала. К артисту обратилась его подписчица в "Инстаграме". Вопрос
женщины привел Леонида Агутина в тупик.
Художница попросила звезду
посодействовать в разрешении конфликта, произошедшего у нее с деятелем
культуры, которого она называет аферистом. "Добрый вечер, Леонид, я конечно
извиняюсь, (орфография
и пунктуация автора сохранены – прим. ред.) но ваш приятель,
музыкант Козулин Александр, украл у меня 4 картины. Я подготовила их к
выставке, затем продал работы и укатил из Берлина в Москву, не заплатив ни
одного цента. Мне он не отвечает. Просьба вернуть мне деньги", – заявила
пользовательница соцсети.
повел себя вежливо. "Сожалею,
если это правда. Шапочно знаком с ним. Не видел лет 15 его. Надеюсь, все как-то
разрешится", – ответил художнице исполнитель.
11 Дек 2019 в 7:59 PST
Многие подписчики
зашли на страницу обратившейся к певцу женщины и оставили свои ироничные
комментарии. "Посмотрел ваши картины. Если этот мужик действительно смог их
продать, это большая удача! Трудно представить, как это возможно", – написал
один из фолловеров