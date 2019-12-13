Известный российский певец Сергей Лазарев до сих пор холост. В его личной жизни тишь да гладь. Оно и неудивительно, ведь все свободное время он посвящает воспитанию своих двух чудесных деток – сына Никиты и дочки Ани.

Известный российский певец Сергей Лазарев до сих пор холост. В его личной жизни тишь да гладь. Оно и неудивительно, ведь все свободное время он посвящает воспитанию своих двух чудесных деток – сына Никиты и дочки Ани.Накануне исполнитель рассказал, как они с наследником проводят досуг. Оказалось, что мальчик весь день мотался с отцом по работе. Он съездил с родителем на встречи, саундчеки и концерты. Потом они поехали в барбершоп, чтобы подстричься, а затем отправились перекусить.К слову, Лазарев, судя по всему, захотел запечатлеть этот день в памяти, поэтому сделал фото с улыбающимся малышом. Совместный снимок артист опубликовал на своей личной странице в социальной сети Инстаграм.По словам Сергея, Никита очень доволен. Ему нравится та среда, в которой обитает его звездный родитель."Абсолютно взрослый и самостоятельный! Как же быстро растут дети...", – недоумевает музыкант.12 Дек 2019 в 8:33 PSTВ конце Лазарев отметил, что совсем скоро им составит компанию и младшая сестренка Никиты – Аня. Надо лишь немного подождать, пока она подрастет и заговорит."И держитесь все! Будут совместные вылазки и поездки!, – предупредил певец.У фолловеров семейный снимок вызвал исключительно умиление. Все наперебой стали писать, какой у Лазарева милый сын. Также многие отметили поразительное сходство между ними. "Никита все больше на вас становится похож", "Весь в отца!", – высказывались поклонники.