Актриса Юлия Снигирь после случайной, но очень запоминающейся встречи, пересмотрела собственные взгляды. Звезда теперь старается мыслить позитивно.

Актриса Юлия Снигирь после случайной, но оченьзапоминающейся встречи, пересмотрела собственные взгляды. Звезда теперь стараетсямыслить позитивно.Актриса Юлия Снигирь известна по фильмам "Про любовь","Глянец", "Блокбастер" и других. Вскоре выйдет сериал режиссера КонстантинаБогомолова "Хороший человек" с участием Юлии. Судя по всему, ради этойроли артистке пришлось на время оставить театр.Во время съемок с Юлией произошло нечто странное. Об этомзнаменитость рассказала в личном аккаунте "Инстаграм"."Снимали два дня в морге и больнице… Иду по территории всвоих мыслях. Холодно, не выспалась, есть хочу…Навстречу поникшая старушка сдвумя гвоздиками. Где морг, спрашивает… Все так просто – надо уметь радоваться жизни",– написала Юлия Снигирь.Напомним, Юлия Снигирь попала в поле зрения СМИ после того,как рассталась с актером Данилой Козловским. Тогда артистка сошлась с коллегойпо цеху Евгением Цыгановым. Ради Юлии артист бросил жену и семерых детей. В2016 году Снигирь подарила избраннику сына Федора.13 Дек 2019 в 1:01 PSTи Евгений Цыганов не любят раскрыватьподробности личной жизни. До сих пор не понятен точный статус отношений пары. Ходят слухи, что знаменитости живут в фактическом браке, по другим данным они зарегистрировалиотношения. Также редко говорито сыне Федоре. Известно только, что у артистки были проблемы с воспитаниеммальчика. Знаменитость жаловалась, что ребенок не слушается, требует подарки инастаивает на своем. Артистке даже пришлось обратиться за помощью к психологу.