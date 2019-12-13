Актриса Юлия Снигирь после случайной, но очень
запоминающейся встречи, пересмотрела собственные взгляды. Звезда теперь старается
мыслить позитивно.
Актриса Юлия Снигирь после случайной, но очень
запоминающейся встречи, пересмотрела собственные взгляды. Звезда теперь старается
мыслить позитивно.
Актриса Юлия Снигирь известна по фильмам "Про любовь",
"Глянец", "Блокбастер" и других. Вскоре выйдет сериал режиссера Константина
Богомолова "Хороший человек" с участием Юлии. Судя по всему, ради этой
роли артистке пришлось на время оставить театр.
Во время съемок с Юлией произошло нечто странное. Об этом
знаменитость рассказала в личном аккаунте "Инстаграм".
"Снимали два дня в морге и больнице… Иду по территории в
своих мыслях. Холодно, не выспалась, есть хочу…Навстречу поникшая старушка с
двумя гвоздиками. Где морг, спрашивает… Все так просто – надо уметь радоваться жизни",
– написала Юлия Снигирь.
Напомним, Юлия Снигирь попала в поле зрения СМИ после того,
как рассталась с актером Данилой Козловским. Тогда артистка сошлась с коллегой
по цеху Евгением Цыгановым. Ради Юлии артист бросил жену и семерых детей. В
2016 году Снигирь подарила избраннику сына Федора.
13 Дек 2019 в 1:01 PST
и Евгений Цыганов не любят раскрывать
подробности личной жизни. До сих пор не понятен точный статус отношений пары. Ходят слухи, что знаменитости живут в фактическом браке, по другим данным они зарегистрировали
отношения. Также редко говорит
о сыне Федоре. Известно только, что у артистки были проблемы с воспитанием
мальчика. Знаменитость жаловалась, что ребенок не слушается, требует подарки и
настаивает на своем. Артистке даже пришлось обратиться за помощью к психологу.