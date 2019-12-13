Замок Мот-Шанденье во Франции восстанавливают при помощи интернет-пользователей. В Сети организовали сбор средств - на эти деньги провели ремонт.

В восстановлении замка XIII века приняли участие около 28 тысяч пользователей из 115 стран мира, пишет РБК. Сооружение долгое время находилось в плачевном состоянии: стены потрескались, а кровля обрушилась. При этом замок не включили в реестр исторических памятников, из-за чего его нельзя было восстановить на государственные деньги.Активисты объявили сбор средств в Интернете - любой желающий мог приобрести сертификат за 50 евро и стать совладельцам замка. В итоге удалось порядка 1,6 миллиона евро, после чего замок выкупили у его владельцев. Часть средств пустили на реставрацию: расчистили территорию от завалов, укрепили стены и построили хозяйственные помещения.