Стало известно о распаде Украины. Бывший глава Министерства иностранных дел Незалежной Павел Климкин прокомментировал ситуацию.

Стало известно о распаде Украины. Бывший глава Министерства иностранных дел Незалежной Павел Климкин прокомментировал ситуацию.По словам политика, если страна пойдет на компромисс с Москвой в вопросе урегулирования конфликта в Донецкой народной республике, то ряд украинских территорий может попасть под "вассальную зависимость" от России. Мужчина заметил, что это не кончится ничем хорошим для Незалежной."Этот путь закончится распадом страны и попаданием значительной части нашей территории в вассальную зависимость от РФ", – передает слова Климкина .Он подчеркнул, что некоторые его коллеги полностью придерживаются того же мнения.Кроме того, экс-глава МИД Украины уточнил, что существует три варианта мирного урегулирования событий в Донбассе.В качестве первого мужчина назвал замораживание конфликта и сохранение статуса-кво."Однако, во-первых, нет никакой гарантии, что РФ не разрушит этот статус влюбой момент. Во-вторых, этот статус, вероятно, будет способензаблокировать будущее членство в ЕС и НАТО", – цитирует политика телеканал "".Вторым вариантом Климкин назвал решение властей пойти на широкие компромиссы с Россией, однако, как уж было сказано выше, это может обернуться большими неприятностями для Незалежной. Вплоть до распада государства.И третий вариант, как отмечает , это "борьба до победы". Тем не менее, такое развитие событий может не поддержать народ Украины. Кроме того, международное сообщество тоже не одобряет боевой способ урегулирования конфликта.