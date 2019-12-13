На площади Тахрир в центре Багдада в результате стрельбы, открытой неизвестными по протестующим, погибли шесть человек.

На площади Тахрир в центре Багдада в результате стрельбы, открытой неизвестными по протестующим, погибли шесть человек. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia.После того, как неделю назад в центре Багдада группа вооруженных людей обстреляла демонстрантов, в результате чего погибли по меньшей мере 50 человек, силовые структуры взяли на себя ответственность за обеспечение безопасности участников мирных акций протеста. В районе площади Тахрир были размещены дополнительные подразделения полиции, в чью задачу входили слежение за порядком и защита манифестантов. К правоохранителям присоединились бойцы военизированных формирований лидера шиитов Ирака Муктады ас-Садра.Несмотря на принимаемые меры, провокации и насилие против демонстрантов продолжаются. 12 декабря посольство США в Багдаде и представительство Евросоюза выступили с заявлениями, жестко осудив случаи насилия в отношении демонстрантов (в том числе случаи убийств и похищений протестующих). Это произошло после убийства молодого человека на площади Аль-Уатба в Багдаде. Демонстранты заявили, что не причастны к расправе, отметив, что это сделали люди, которые не имеют к ним никакого отношения. Высший судебный совет Ирака начал расследование по факту убийства, сообщает ТАСС.На площади Тахрир, где сотни протестующих регулярно собираются уже на протяжении двух месяцев, с 10 декабря продолжается бессрочная акция, в которой участвуют тысячи граждан Ирака. Они заявили, что не покинут площадь до тех пор, пока их требования не будут выполнены. Главные из этих требований – роспуск парламента, проведение досрочных выборов и формирование нового правительства.С 1 октября в Ираке продолжаются акции протеста в связи с ухудшением условий жизни, коррупции и высокой безработицы среди молодежи. Практически везде они сопровождаются погромами, насилием и стычками с полицией. Наиболее напряженная ситуация сохраняется в Багдаде и на юге страны. По последней информации, за время протестов погибли более 510 человек, еще порядка 21 тысячи человек получили ранения